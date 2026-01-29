توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)

18 حجم الخط

توافد لاعبو النادي الأهلي، على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الدماطي على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، وكذلك التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – حمد عيد – كوكا –يوسف بلعامري –– محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

