الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر بعد تعرضها لكسر

سوسن بدر
سوسن بدر
18 حجم الخط

طمأنت نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر، بعد تعرضها لكسر في أحد قدميها.

وأكدت النقابة أن  سوسن بدر ستخضع لعملية جراحية مساء اليوم بمستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وبحالة جيدة، وتتمتع بروح معنوية مرتفعة.

وتمنت النقابة الشفاء العاجل لسوسن بدر، مؤكدة استمرار المتابعة حتى تمام تعافيها وعودتها لممارسة نشاطها الفني.

فيلم بنات الباشا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر هو فيلم «بنات الباشا» بتوقيع  المخرج محمد العدل، عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية.

القصة والأبطال

 ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر

مواد متعلقة

سوسن بدر وكريم قاسم ومها نصار وسما إبراهيم ومحمد جمعة على قنوات المتحدة في رمضان
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية