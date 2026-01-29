المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر بعد تعرضها لكسر

18 حجم الخط

طمأنت نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر، بعد تعرضها لكسر في أحد قدميها.

وأكدت النقابة أن سوسن بدر ستخضع لعملية جراحية مساء اليوم بمستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وبحالة جيدة، وتتمتع بروح معنوية مرتفعة.

وتمنت النقابة الشفاء العاجل لسوسن بدر، مؤكدة استمرار المتابعة حتى تمام تعافيها وعودتها لممارسة نشاطها الفني.

فيلم بنات الباشا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر هو فيلم «بنات الباشا» بتوقيع المخرج محمد العدل، عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية.

القصة والأبطال

ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية.

