اتحاد جدة يحقق فوزا صعبا على الأخدود 2-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق اتحاد جدة فوزا مستحقا أمام الأخدود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الإنماء”، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

سجل هدف التقدم لفريق اتحاد جدة اللاعب حسام عوار في الدقيقة 12، قبل أن يعزز اللاعب نجولو كانتي بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الأخدود في تضييق الفارق بإحراز هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق بوراك إنجي

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود

دخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأخدود بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، فابينيو، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، أحمد الغامدي، دومبيا

خط الهجوم: عوار، بنزيما، موسى ديابي

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود/ فيتو

ترتيب اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

بهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى 30 نقطة ارتقى بها إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، جمعها في 17 مواجهة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر 5 مباريات

فيما يأتي الأخدود في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بنفس الرصيد 9 نقاط، جمعها في 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث مباريات وخسر11 مباراة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد أملا في تجنب الهبوط نهاية الموسم الحالي.

