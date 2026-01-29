مباراة قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش بالدوري اليوم

18 حجم الخط

الدوري المصري، يلتقي غزل المحلة نظيره طلائع الجيش، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش

وتنطلق صافرة مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 8 مساءً باستاد غزل المحلة اليوم الخميس ضمن الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري.

موقف غزل المحلة وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

