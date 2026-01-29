في الظهور الأول للعشري، الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام مودرن سبورت بالدوري

18 حجم الخط

الدوري المصري، يواجه الإسماعيلي في الظهور الأول لطارق العشري المدير الفني للدراويش، فريق مودرن سبورت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة مودرن سبورت أمام الإسماعيلي في تمام الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة، اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري.

موقف الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويحتل الإسماعيلي المركز العشرين قبل الأخير برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري



وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الرحمن محروس.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، إبراهيم النجعاوي، محمد إيهاب، حسن منصور.

الوسط: محمد حسن، محمد كونتا، علي الملواني، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري، محمد خطاري، محمد وجدي، محمود أوتاكا.

خط الهجوم: نادر فرج، أنور عبد السلام، حسن صابر.

وكان الإسماعيلي أعلن فسخ التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي بين الطرفين، بعد فترة قضاها على رأس القيادة الفنية للدراويش، وتولي طارق العشري قيادة الفريق.

تشكيل الجهاز الفني الكامل لفريق الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني الكامل لفريق الإسماعيلي على النحو التالي:

مدير الكرة: أحمد مهدي

مدرب عام: حمود عطا

مدرب عام: عبد الله الشحات

مدرب مساعد: أحمد عبد اللطيف

مدرب حراس المرمى: سيد السويركي

محلل أداء: عمر عبد الحليم

مخطط أحمال: محمود الهربيطي

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى

