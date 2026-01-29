من هو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد خلفا لـ أربيلوا؟

الخميس 29 يناير 2026
كشفت تقارير صحفية أن أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا، هو المرشّح الاول لخلافة ألفارو أربيلوا في تدريب ريال مدريد.

أربيلوا الذي تسلّم المنصب بعد إقالة تشابي ألونسو، لم يستطع تجنيب ريال مدريد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، ولا الفشل في التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته أمام بنفيكا 4-2.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد لم يحدّد مهلة لانتهاء عقد أربيلوا كمدرب للفريق الأول، علمًا بأن معلومات أفادت بأنه لا ينتهي في يونيو 2026، لكن نتائج الفريق ستحسم مصير أربيلوا في ريال مدريد، الذي يُرجّح أن يبحث عن بديل إن لم يحقق أهدافه هذا الموسم.

إيمري يدرّب أستون فيلا منذ عام 2022، كما أشرف أيضًا من قبل على قيادة أرسنال وباريس سان جيرمان وإشبيلية وفياريال وفالنسيا.

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025 /2026.

وجاءت قائمة المتأهلين المباشرين لدور الـ 16 كالتالي:

1- أرسنال 

2- بايرن ميونخ 

3- ليفربول

4- توتنهام

5- برشلونة

6- تشيلسي 

7- سبورتنج لشبونة

8- مانشستر سيتي 

وتأهلت الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

الجريدة الرسمية