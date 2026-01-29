الخميس 29 يناير 2026
رياضة

مفاجأة ريال مدريد وحامل اللقب، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

أرسنال
أرسنال
18 حجم الخط

ترتيب دوري أبطال أوروبا، أنهى أرسنال الإنجليزي منافسات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في المركز الأول برصيد 24 نقطة ويليه بايرن ميونخ ثانيا برصيد 21 نقطة.

وتواجد ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال في المركز التاسع فيما تواجد باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية في المركز الحادي عشر.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة 

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025 /2026.

وجاءت قائمة المتأهلين المباشرين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال 

2- بايرن ميونخ 

3- ليفربول

4- توتنهام

5- برشلونة

6- تشيلسي 

7- سبورتنج لشبونة

8- مانشستر سيتي 

وتأهلت الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

 

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا


وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غدا الجمعة  ، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

