حصاد مرحلة الدوري، مبابي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الشامبيونز ليج

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، تربع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مرحلة الدوري للمسابقة موسم 2025-2026.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثامنة والأخيرة

1- كيليان مبابي - ريال مدريد - 13 هدفا.

2- هاري كين - بايرن ميونخ - 8 أهداف.

3- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين - جالطة سراي - 6 أهداف.

3- أنتوني جوردون- نيوكاسل - 6 أهداف.

3- جابريل مارتينلي - أرسنال - 6 أهداف

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

وجاءت قائمة المتأهلين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال | 24 نقطة

2- بايرن ميونخ | 21 نقطة

3- ليفربول | 18 نقطة

4- توتنهام | 17 نقطة

5- برشلونة | 16 نقطة

6- تشيلسي | 16 نقطة

7- سبورتنج لشبونة | 16 نقطة

8- مانشستر سيتي | 16 نقطة

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

