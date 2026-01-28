موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

18 حجم الخط

ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم من مرحلة الدوري موسم 2025-2026.

وتختتم اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد وهو العاشرة مساء اليوم.

وحسم أرسنال وبايرن ميونخ التأهل رسميا إلى دور الـ 16 قبل جولة الحسم في مرحلة المجموعة لمسابقة دوري الأبطال.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة



1- أرسنال 21 نقطة

2- بايرن ميونخ 18 نقطة

3- ريال مدريد 15 نقطة

4- ليفربول 15 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

6- باريس سان جيرمان 13 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 13 نقطة

8- تشيلسي 13 نقطة

9- برشلونة 13 نقطة

10- سبورتنج لشبونة 13 نقطة

11- مانشستر سيتي 13 نقطة

12- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- إنتر 12 نقطة

15- يوفنتوس 12 نقطة

16- بوروسيا دورتموند 11

17- جالطة سراي 10 نقاط

18- كاراباج 10 نقاط

19- مارسيليا 9 نقاط

20- باير ليفركوزن 9 نقاط

21- موناكو 9 نقاط

22- آيندهوفن 8 نقاط

23- أتلتيك بيلباو 8 نقاط

24- أولمبياكوس 8 نقاط

25- نابولي 8 نقاط

26- كوبنهاجن 8 نقاط

27- كلوب بروج 7 نقاط

28- بودو / جليمت 6 نقاط

29- بنفيكا 6 نقاط

30- بافوس 6 نقاط

31- سانت جيلواز 6 نقاط

32- أياكس 6 نقاط

33- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

34- سلافيا براج 3 نقاط

35- فياريال نقطة واحدة

36- كايرات ألماتي نقطة واحدة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة ضد كوبنهاجن - الساعة 10 مساء

ليفربول ضد كاراباج أجدام - الساعة 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام - الساعة 10 مساء

كلوب بروج ضد مارسيليا - الساعة 10 مساء

موناكو ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء

باير ليفركوزن ضد فياريال - الساعة 10 مساء

نابولي ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء

مانشستر سيتي ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساء

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء

أتليتكو مدريد ضد جليمت - الساعة 10 مساء

أياكس أمستردام ضد أولمبياكوس - الساعة 10 مساء

بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء

أتلتيك بلباو ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء

بنفيكا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء

إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء

سان جيلواز ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء

أرسنال ضد كايرات - الساعة 10 مساء

بافوس ضد سلافيا براجا - 10 مساءً

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

