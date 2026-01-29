الخميس 29 يناير 2026
معهد التغذية: هشاشة العظام لم تعد مرض كبار السن فقط والشباب في دائرة الخطر

هشاشة العظام، فيتو
حذر معهد التغذية من تزايد معدلات الإصابة بهشاشة العظام بين فئة الشباب، مؤكدًا أن المرض لم يعد مقتصرًا على كبار السن، بل أصبح يرتبط بشكل مباشر بنمط الحياة الحديث وسوء التغذية.

 

الأسباب المؤدية لضعف كثافة العظام في سن مبكرة

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، وعلى رأسها الكالسيوم وفيتامين «د»، إلى جانب الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، من أبرز الأسباب المؤدية لضعف كثافة العظام في سن مبكرة.
 

وأشار معهد التغذية إلى أن بعض الاضطرابات الهرمونية تلعب دورًا خطرًا في تآكل العظام، مثل ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يسرّع فقدان الكتلة العظمية، وكذلك فرط نشاط الغدة الدرقية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالهشاشة.

 

أهمية التعرض اليومي لأشعة الشمس باعتباره مصدرًا طبيعيًّا لفيتامين «د»

وشدد المعهد القومي للتغذية على أهمية التعرض اليومي لأشعة الشمس باعتباره مصدرًا طبيعيًّا لفيتامين «د»، داعيًا إلى اتباع نظام غذائي متكامل غني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، خاصة البروتينات، والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان.
 

أكد معهد التغذية أن الوقاية تبدأ من سن مبكرة، عبر نمط حياة صحي يجمع بين التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والمتابعة الطبية الدورية.

ومرض هشاشة العظام من الأمراض المزمنة الشائعة التي تضعف كثافة العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر، وغالبًا ما تتطور دون أعراض واضحة، لذلك تعرف بـ«المرض الصامت».

 ورغم ارتباطها تقليديًّا بكبار السن، فإن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بين الشباب نتيجة أنماط الحياة غير الصحية.


ما هشاشة العظام؟

هي حالة تفقد فيها العظام قوتها تدريجيًّا بسبب نقص المعادن، خاصة الكالسيوم، ما يؤدي إلى زيادة قابلية الكسور حتى مع إصابات بسيطة.


أسباب الإصابة بهشاشة العظام

ترتبط هشاشة العظام بعدة عوامل، أبرزها:
نقص الكالسيوم وفيتامين «د».
سوء التغذية وعدم انتظام الوجبات.
قلة التعرض لأشعة الشمس.
قلة النشاط البدني.
اضطرابات هرمونية مثل زيادة هرمون الكورتيزول أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

