هيئة الدواء تحذر من الإفراط في استخدام نقط الأنف المذيبة للاحتقان

18 حجم الخط

حذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام غير الصحيح لنقط وبخاخات الأنف المذيبة للاحتقان، مؤكدة أن هذه المستحضرات مخصصة للاستعمال قصير المدى فقط، وأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان بدلًا من علاجه.

مدة الاستخدام الآمن لهذه الأدوية

وأوضحت هيئة الدواء أن مدة الاستخدام الآمن لهذه الأدوية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام كحد أقصى، مشددة على أن تجاوز هذه المدة قد يسبب ما يعرف بالاحتقان الارتدادي، وهو تفاقم الأعراض نتيجة الاعتماد على الدواء.



وأكدت هيئة الدواء أهمية الالتزام بالطريقة الصحيحة للاستخدام، والتي تشمل إرجاع الرأس للخلف بشكل خفيف، والاكتفاء ببخة واحدة في كل فتحة أنف دون إفراط، مع ترك الدواء يعمل تلقائيًا وعدم الاستنشاق بقوة بعد الاستعمال.

ضرورة عدم استخدام هذه المستحضرات إلا بعد استشارة الطبيب

كما نبهت إلى ضرورة عدم استخدام هذه المستحضرات إلا بعد استشارة الطبيب، خاصة لمرضى ضغط الدم، لما قد تسببه من مضاعفات صحية محتملة.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم تداول الأدوية دون وعي، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تحقيق الاستفادة العلاجية المرجوة.



كانت قد حذرت هيئة الدواء من أن طريقة حفظ الدواء تلعب دور أساسي في الحفاظ على صلاحيته وفعاليته العلاجية، مؤكدة أن سوء التخزين يؤدي إلى تلف الدواء أو فقدان تأثيره، حتى قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العبوة.



وأوصت هيئة الدواء بضرورة الرجوع إلى النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء لمعرفة شروط الحفظ الصحيحة، سواء من حيث درجة الحرارة أو مكان التخزين المناسب، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية تحفظ في درجة حرارة الغرفة ما لم يذكر خلاف ذلك.



وشددت هيئة الدواء على أهمية تسجيل تاريخ فتح العبوة، خاصة بالنسبة للأدوية السائلة، وقطرات العين والأنف، والمراهم، حيث تختلف مدة صلاحية الدواء بعد الفتح عن تاريخ الانتهاء الأصلي.



كما نصحت هيئة الدواء بـ استشارة الصيدلي المختص لمعرفة مدة صلاحية الدواء بعد فتح العبوة، وعدم الاعتماد فقط على التاريخ المدوّن على الغلاف الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.