الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في استخدام نقط الأنف المذيبة للاحتقان

بخاخات الأنف
بخاخات الأنف
18 حجم الخط

حذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام غير الصحيح لنقط وبخاخات الأنف المذيبة للاحتقان، مؤكدة أن هذه المستحضرات مخصصة للاستعمال قصير المدى فقط، وأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان بدلًا من علاجه.

مدة الاستخدام الآمن لهذه الأدوية

 

وأوضحت هيئة الدواء  أن مدة الاستخدام الآمن لهذه الأدوية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام كحد أقصى، مشددة على أن تجاوز هذه المدة قد يسبب ما يعرف بالاحتقان الارتدادي، وهو تفاقم الأعراض نتيجة الاعتماد على الدواء.


وأكدت هيئة الدواء أهمية الالتزام بالطريقة الصحيحة للاستخدام، والتي تشمل إرجاع الرأس للخلف بشكل خفيف، والاكتفاء ببخة واحدة في كل فتحة أنف دون إفراط، مع ترك الدواء يعمل تلقائيًا وعدم الاستنشاق بقوة بعد الاستعمال.

ضرورة عدم استخدام هذه المستحضرات إلا بعد استشارة الطبيب

 

كما نبهت إلى ضرورة عدم استخدام هذه المستحضرات إلا بعد استشارة الطبيب، خاصة لمرضى ضغط الدم، لما قد تسببه من مضاعفات صحية محتملة.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم تداول الأدوية دون وعي، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تحقيق الاستفادة العلاجية المرجوة.


كانت قد حذرت هيئة الدواء من أن طريقة حفظ الدواء تلعب دور أساسي في الحفاظ على صلاحيته وفعاليته العلاجية، مؤكدة أن سوء التخزين يؤدي إلى تلف الدواء أو فقدان تأثيره، حتى قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العبوة.


وأوصت هيئة الدواء بضرورة الرجوع إلى النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء لمعرفة شروط الحفظ الصحيحة، سواء من حيث درجة الحرارة أو مكان التخزين المناسب، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية تحفظ في درجة حرارة الغرفة ما لم يذكر خلاف ذلك.


وشددت هيئة الدواء على أهمية تسجيل تاريخ فتح العبوة، خاصة بالنسبة للأدوية السائلة، وقطرات العين والأنف، والمراهم، حيث تختلف مدة صلاحية الدواء بعد الفتح عن تاريخ الانتهاء الأصلي.

هيئة الدواء: الانتهاء من ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للمصانع بحلول 29 يناير

هيئة الدواء تدرج علاج الصرع والقلق في جدول المواد المخدرة


كما نصحت هيئة الدواء بـ استشارة الصيدلي المختص لمعرفة مدة صلاحية الدواء بعد فتح العبوة، وعدم الاعتماد فقط على التاريخ المدوّن على الغلاف الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتقان الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مضاعفات صحية مرضى ضغط الدم بخاخات الأنف

مواد متعلقة

هيئة الدواء: الانتهاء من ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للمصانع بحلول 29 يناير

استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين

يهدد نمو الأطفال وسلوكهم، الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الشاشات والهواتف الذكية

مساعد وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى العبور ويؤكد الانتهاء من تنفيذ 98%

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

40 جلسة علمية و20 ورشة عمل في مؤتمر المستشفيات التعليمية 2026

الصحة: استثمار الدولة في صحة الطلاب حقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه

وزير الصحة: نتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الهند

ads

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية يعتمد على الحظ

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

المزيد
الجريدة الرسمية