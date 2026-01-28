نقابة الصيادلة: صرف مستحقات الأدوية المنتهية الصلاحية خلال شهرين بدلًا من 6

18 حجم الخط

بحثت النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماع مع هيئة الدواء المصرية وممثلي غرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع، مستجدات وآليات تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية، حيث تم الاتفاق على أن يكون الموعد النهائي لفحص الأدوية هو 28 فبراير المقبل.

استرداد مستحقات الصيادلة عن قيمة عبوات الأدوية منتهية الصلاحية

وفيما يتعلق باسترداد مستحقات الصيادلة عن قيمة عبوات الأدوية منتهية الصلاحية، تم الاتفاق على أن يتم الاسترجاع خلال شهري مارس وأبريل، بدلًا من ستة أشهر كما كان منصوصًا عليه في القرار رقم 47 لسنة 2025.

وأكدت نقابة الصيادلة استمرار التنسيق وعقد اجتماعات أخرى مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل للقرار، وحل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيقه، مع العمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، بما يساهم في ضبط سوق الدواء.

حضر الاجتماع ممثلا عن نقابة الصيادلة النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، ومن الهيئة حضر الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، كما حضر الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.

تهدف مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية الى حماية المرضى من استخدام أدوية غير صالحة ودعم الصيدليات باسترجاع قيمة العبوات المنتهية وضبط سوق الدواء وكذلك الحد من تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات وتعزيز منظومة التخلص الآمن بيئيًا.

