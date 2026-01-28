الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ حزمة إجراءات تنفيذية متكاملة لتطوير منظومة التعامل مع السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية، بهدف رفع جودة الرعاية الصحية وزيادة جاهزية المستشفيات للحالات الحرجة.

برنامج تدريبي شامل لتأهيل الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوحدات السكتة الدماغية

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتأهيل الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوحدات السكتة الدماغية، وفق أحدث المعايير العالمية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لضمان سرعة التشخيص، دقة التدخل الطبي، وتحسين فرص التعافي الكامل للمرضى.

‎وأشار إلى أن الوزارة على وشك افتتاح وحدات متخصصة جديدة لعلاج السكتة الدماغية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد استكمال التجهيزات الفنية والتدريب اللازم، على أن يتبع ذلك التوسع التدريجي لافتتاح وحدات إضافية في محافظات أخرى، ضمن خطة مرحلية لتحقيق تغطية جغرافية عادلة ومستدامة.

وأكد الدكتور حسام صلاح رئيس اللجنة العليا وعميد كلية الطب بالقصر العيني أن سرعة التدخل الطبي خلال الساعات الأولى من الإصابة تعد العامل الحاسم في خفض معدلات الوفيات والإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين.

