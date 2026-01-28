لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي في إجراء جراحات دقيقة في تخصص الوجه والفكين والفك الصدغي Oral & Maxillofacial surgery، وذلك لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، في خطوة تعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب الصعيد.

أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا

وأوضح بيان الهيئة، أن التدخلات الطبية تمت باستخدام المنظار الجراحي مما أسهم في تحسن ملحوظ للحالتين واستعادة كفاءة مفصل الفك، دون الحاجة إلى تدخلات جراحية كبرى، ووفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

وأشار البيان إلى أن التدخلات الطبية أُجريت تحت إشراف الدكتورة فاطمة محمد محمد، رئيس قسم واستشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، وبمشاركة فريق طبي متميز من الأطباء المقيمين ضم كلًا من الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور الطاهر عوض، والدكتور محمد عزب، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

التدخلات الدقيقة تعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه التدخلات الدقيقة تعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة داخل محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى أسوان التخصصي تعمل وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، لافتًا إلى أن المستشفى قدمت نحو 750 ألف خدمة طبية منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم مستشفيات محافظة أسوان بكافة الإمكانات البشرية والفنية، والتوسع في إدخال التخصصات الدقيقة والخدمات الطبية المتقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

