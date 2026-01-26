الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

مديرية الطب البيطري بدمياط تشن حملات مكثفة لتطهير الأسواق من الأغذية الفاسدة

حملة من ادارة المجازر
حملة من ادارة المجازر والتفتيش بالطب البيطري علي الاسواق
 تواصل إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط سلسلة نجاحاتها الميدانية المتلاحقة، حيث نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة ضد المتلاعبين بسلامة الغذاء. 

وأسفرت الحملة الأخيرة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن ومجزاءاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل أن تتسرب إلى موائد المواطنين، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الرقابية بالمحافظة.

 

​تنسيق حكومي لفرض الانضباط

 انطلقت هذه التحركات المكوكية بناء على تعليمات صارمة ومباشرة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة. 

وقد جاءت الحملة تحت أشراف دقيق من الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، وبمتابعة ميدانية حثيثة من الدكتورة دينا العيسوي، مدير إدارة المجازر، لضمان أحكام الرقابة على كافة منافذ بيع اللحوم والدواجن.

 

حملة من ادارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط علي الاسواق
حملة من ادارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط علي الاسواق

​تفاصيل الضبطية وكواليس الحملة

داهمت الدكتورة دينا الحناوي، مفتش بيطري بقسم التفتيش على اللحوم، بالتعاون مع فرق من مديرية التموين وإدارة الحوكمة بالمحافظة، عددا من السوبر ماركت ومحلات الجزارة والأسواق الكبرى. وقد أسفرت عمليات الفحص الفني الدقيق عن ضبط 160 كيلوجرام من الدواجن الكاملة و"المجزاءات" التي بدت عليها علامات التلف الواضح وتغير في الخواص الطبيعية، مما يجعلها تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة في حال استهلاكها.

​إجراءات قانونية رادعة وضبطيات موسعة

 حررت اللجنة 4 محاضر رسمية فورية للمنشآت المخالفة، موثقة بالأدلة والمضبوطات التي تم التحفظ عليها بشكل كامل. وتنتظر الإدارة حاليا صدور قرار النيابة العامة بشأن هذه الواقعة، سواء بالإعدام الفوري للكميات الفاسدة أو توقيع الغرامات المالية المغلظة على المتورطين، ليكونوا عبرة لكل من يحاول المتاجرة بصحة المواطنين أو الاستهانة بالمعايير الصحية والبيطرية المعمول بها.

 وأكدت المديرية أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في الأسواق، مع تقديم الشكر والتقدير لكافة العناصر المشاركة في هذا الجهد المضني الذي يهدف في المقام الأول إلى حماية كل بيت في دمياط وضمان وصول غذاء صحي وآمن ومطابق للمواصفات القياسية.

