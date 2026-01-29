اليوم، انقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 8 ساعات

18 حجم الخط

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع الخدمة عن مدينة دمياط اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات متواصلة.

​سبب قطع المياه عن مدينة دمياط

أوضحت الشركة في بيان رسمي لها أن هذا الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية ومخطط لها داخل محطة مياه دمياط بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الخدمة بالجودة المطلوبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

​مواعيد انقطاع المياه في دمياط

أكدت الشركة أن فترة العمل ستمتد لثماني ساعات كاملة تبدأ من صباح الخميس وتنتهي في المساء حيث ناشدت جميع المواطنين القاطنين بالمدينة وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات كافية تفي باستهلاكهم خلال تلك الفترة.

​تنبيهات عاجلة لمواطني مدينة دمياط

شددت الشركة على أن المياه ستعود إلى طبيعتها وبكامل قوتها فور الانتهاء من كافة الأعمال الفنية المقررة بالمحطة مباشرة دون تأخير مع توجيه فرق الطوارئ للمتابعة الميدانية أثناء فترة الصيانة.

​الأرقام الساخنة لشركة مياه دمياط

يمكن للجمهور التواصل مع الشركة عند الضرورة أو في حالة الطوارئ عبر الخط الساخن رقم 125 أو من خلال خدمة الواتساب المتاحة على رقم 01013019333 لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

