الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 8 ساعات

موعد انقطاع المياه
موعد انقطاع المياه عن مدينة دمياط، فيتو
18 حجم الخط

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع الخدمة عن مدينة دمياط اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات متواصلة.

 

سبب قطع المياه عن مدينة دمياط

أوضحت الشركة في بيان رسمي لها أن هذا الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية ومخطط لها داخل محطة مياه دمياط بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الخدمة بالجودة المطلوبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

 

مواعيد انقطاع المياه في دمياط

أكدت الشركة أن فترة العمل ستمتد لثماني ساعات كاملة تبدأ من صباح الخميس وتنتهي في المساء حيث ناشدت جميع المواطنين القاطنين بالمدينة وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات كافية تفي باستهلاكهم خلال تلك الفترة.

تنبيهات عاجلة لمواطني مدينة دمياط

شددت الشركة على أن المياه ستعود إلى طبيعتها وبكامل قوتها فور الانتهاء من كافة الأعمال الفنية المقررة بالمحطة مباشرة دون تأخير مع توجيه فرق الطوارئ للمتابعة الميدانية أثناء فترة الصيانة.

 

​الأرقام الساخنة لشركة مياه دمياط

يمكن للجمهور التواصل مع الشركة عند الضرورة أو في حالة الطوارئ عبر الخط الساخن رقم 125 أو من خلال خدمة الواتساب المتاحة على رقم 01013019333 لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال صيانة الخط الساخن الشرب والصرف الصحى المصالح الحكومية المستشفيات شركة مياه دمياط قطع المياة مدينة دمياط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

مواد متعلقة

​محافظ دمياط يشهد توقيع بروتوكول تشغيل مصنع تدوير المخلفات

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر
ads

الأكثر قراءة

تعرف على موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

لا يليق بالرئيس، أول انتقاد علني لـ ميلانيا ترامب على تصرفات زوجها

قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم

أقل من ليفربول، مكافآت برشلونة بعد التأهل لدور الـ 16بدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية