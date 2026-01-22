مياه دمياط والأوقاف ينظمان ندوة عن الأمانة

18 حجم الخط

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط اليوم الخميس ندوة توعوية موسعة تحت عنوان الأمانة قيمة تبني الأوطان وتصلح الإنسان وذلك في إطار التعاون المثمر مع مديرية أوقاف دمياط وضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك التي تهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل وحرصا على رفع الوعي القيمي والمهني لدى جميع العاملين في القطاعات الخدمية بالمحافظة.

​حضور قيادي لتعزيز الوعي الوظيفي

وشهدت الندوة حضور الدكتور علي إسماعيل الهاشمي مدير الدعوة والدكتور محمد حسين شفيق مدير التدريب ومحمد احمد شبانة المنسق الإعلامي ومحمد حسين محمد من العلاقات العامة ولفيف من قيادات وعاملي الشركة وقد افتتحت اللقاء الدكتورة سهام محارب نائب رئيس الشركة بالترحيب بالحضور والإشادة بالتعاون البناء مع مديرية الأوقاف مؤكدة أهمية هذه الندوات في ربط الأداء الوظيفي بالمسئولية الوطنية والدينية.

تفاعل قيادات الشركة والاوقاف في الندوة

​المفهوم الشامل للأمانة وإتقان العمل

تناول الدكتور محمد حسين شفيق خلال الندوة المفهوم الواسع للأمانة في الإسلام، موضحا أنها لا تقتصر على حفظ الأموال فقط بل تشمل أمانة الكلمة والعمل والمسئولية وأن اتقان المهام الموكلة للموظف والإخلاص فيها يعد من أصدق صور الأمانة التي حث عليها الشرع الحنيف لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في المؤسسات الوطنية.

​استثمار الوقت كواجب ديني ووطني

تحدث الدكتور علي إسماعيل الهاشمي عن ضرورة استثمار الوقت كنعمة عظيمة يسأل عنها الإنسان، مشيرا إلى أن حسن استغلال الساعات في العمل والإنتاج يعكس وعي الفرد وإيمانه وأن التفريط في وقت العمل يعد تقصيرا في أداء الأمانة تجاه الله والوطن واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الأمانة هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان الصالح وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة داخل المجتمع.

