الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضايا الدولة تختتم الدورة التدريبية عن إشكاليات الدعوى الدستورية

رئيس هيئة قضايا الدولة،
رئيس هيئة قضايا الدولة، فيتو
18 حجم الخط

اختُتمت هيئة قضايا الدولة، البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان: «الدعوى الدستورية: الإشكاليات النظرية والعملية» الذي امتد على مدار يومين، يومين بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، وشارك فيه ٢٠ مستشارًا من  مستشاري هيئة قضايا الدولة، والذي حاضر فيه نخبة من رؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة.

 

عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بالدعوى الدستورية

وتناول البرنامج عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بالدعوى الدستورية، شملت طرق الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا، ومنهجية استخلاص المبادئ الدستورية، وآليات إعمال مبدأ التناسب، وسبل تفسير النصوص التشريعية، فضلًا عن دور الحكم الدستوري وآثاره.

ويأتي ذلك في سياق دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية وتعزيز التكامل المعرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء قضايا الدولة قضايا الدولة اختصاصات قضايا الدولة المحكمة الدستورية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تفتتح فعاليات برنامج تدريبي حول التحول الرقمي والأمن السيبراني

نظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على النواب 7 فبراير

دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على النواب

ads

الأكثر قراءة

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

تعرف على موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة، ضوابط الاستجواب بعد أول تحرك برلماني بمجلس النواب

قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب

6 شروط للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

اليوم، الحكم في معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا ضده

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية