قضايا الدولة تختتم الدورة التدريبية عن إشكاليات الدعوى الدستورية

اختُتمت هيئة قضايا الدولة، البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان: «الدعوى الدستورية: الإشكاليات النظرية والعملية» الذي امتد على مدار يومين، يومين بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، وشارك فيه ٢٠ مستشارًا من مستشاري هيئة قضايا الدولة، والذي حاضر فيه نخبة من رؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة.

وتناول البرنامج عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بالدعوى الدستورية، شملت طرق الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا، ومنهجية استخلاص المبادئ الدستورية، وآليات إعمال مبدأ التناسب، وسبل تفسير النصوص التشريعية، فضلًا عن دور الحكم الدستوري وآثاره.

ويأتي ذلك في سياق دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية وتعزيز التكامل المعرفي.

