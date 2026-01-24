السبت 24 يناير 2026
محافظات

تركيب دورات مياه بحديقة بنت الشاطئ في دمياط

تركيب وحدات دورات
تركيب وحدات دورات مياه جديدة بحديقة "بنت الشاطىء
أعلنت الأجهزة التنفيذية عن الانتهاء من تركيب وحدات دورات مياه جديدة بحديقة "بنت الشاطئ" بمدينة دمياط، وذلك لخدمة رواد الحديقة وتوفير سبل الراحة لهم، ​في إطار خطة محافظة دمياط لرفع كفاءة المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، 

​توجيهات المحافظة لتعزيز الخدمات العامة

جاء هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائبة المحافظ، بضرورة الاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة.

 وشملت الأعمال تنفيذ ٤ دورات مياه مجهزة بالكامل، مقسمة لخدمة الرجال والسيدات، لضمان تلبية احتياجات الاعداد الكبيرة من الزوار.

تركيب وحدات دورات مياه جديدة بحديقة
تركيب وحدات دورات مياه جديدة بحديقة "بنت الشاطىء

​تعاون مشترك بين المحليات والمجتمع المدني

​شهد المشروع تنسيقا مكثفا بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة الاستاذ سمير عتريس، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

كما ساهم المجتمع المدني بدور فعال في خروج هذا العمل للنور، مما يعكس تكاتف الجهود لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

​استكمال منظومة التطوير بالحديقة

​وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المحافظة المتكاملة لتطوير حديقة بنت الشاطئ، باعتبارها واجهة ترفيهية أساسية يقصدها المواطنون للتنزه. 

ويهدف المشروع إلى سد العجز في الخدمات الأساسية بالحديقة، وضمان الحفاظ على نظافة المكان وبيئته بما يليق بمكانة دمياط الحضارية. 

