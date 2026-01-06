محافظ دمياط يتابع إصلاح كسر خط الصرف الصحي بمحطة مساكن المغربي بعزبة البرج

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد الصرف الصحي بمحطة رقم (1) بمساكن المغربي، بنطاق مدينة عزبة البرج، من جهة، أعمدة الإنارة العمومية، ما استدعى تدخلًا سريعًا من فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلافي أي تأثير محتمل على الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير المواسير البديلة والبدء بأعمال الإصلاح فورا

على الفور، قامت شركة مياه الشرب بتوفير المواسير البديلة اللازمة لخط الطرد، وبدأت فرق العمل المختصة في استبدال المواسير التالفة بأخرى جديدة، في إطار خطة عاجلة لاستعادة كفاءة التشغيل بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت الشركة أن الأعمال تتم وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان منع تكرار أي أعطال مستقبلية.



متابعة ميدانية مستمرة لضمان الجودة والسلامة

يتابع محافظ دمياط سير الأعمال بشكل مباشر، حيث يقوم بجولات ميدانية على موقع الكسر لمتابعة تقدم أعمال الإصلاح والتأكد من التزام فرق الشركة بالإجراءات الفنية، كما يشرف على العملية مدير المحطة ومسؤولو شبكات الصرف الصحي بعزبة البرج.

وتهدف هذه المتابعة الدقيقة إلى ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق الحيوية التي تعتمد على محطة مساكن المغربي لتصريف مياه الصرف الصحي.

حرص على الخدمة المستمرة للمواطنين

أشاد المحافظ بالاستجابة السريعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما ينعكس على جودة الحياة في المدينة ويعزز ثقة المواطنين في كفاءة الأجهزة التنفيذية.

