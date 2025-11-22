السبت 22 نوفمبر 2025
إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه في منطقة الشعراء وعودة الضخ للمواطنين بصورة طبيعية

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه في منطقة الشعراء بدمياط
شهدت منطقة الشعراء في الساعات الأولى من فجر اليوم حالة طوارئ بعد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 18 بوصة. 

وتابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الموقف منذ اللحظة الأولى ووجه بسرعة التعامل مع البلاغ والدفع بالمعدات اللازمة لضمان السيطرة على الوضع دون التأثير على احتياجات المواطنين من المياه.

استجابة عاجلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي

تحركت فرق الطوارئ الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط على الفور، مصحوبة بالمعدات الثقيلة وسيارات الشفط، حيث جرى فصل المياه عن مناطق السيالة وغيط النصارى وشطا لبدء أعمال الإصلاح بأعلى معدلات السرعة والدقة. 

وتم تنفيذ عملية شفط واسعة للمياه التي غمرت الشوارع لتسهيل الوصول إلى موقع الكسر والعمل على إصلاحه دون تعطيل.

 

 

 

من جانبه أكد المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب أن الفرق الفنية تعاملت مع الكسر بشكل فوري وأن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى لضمان احتواء الموقف في أسرع وقت.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة طوارئ مستمرة للتدخل السريع في مثل هذه الأعطال بهدف الحفاظ على جودة الخدمة واستقرار ضخ المياه للمواطنين، مشيدا بسرعة استجابة الفرق الميدانية وجهودهم خلال الساعات المتأخرة من الليل.

عودة المياه للمناطق المتأثرة


وبعد الانتهاء من أعمال الإصلاح ومتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عاد ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة في حوالى الساعة العاشرة صباحا، لتعود الخدمة بشكل طبيعي للمواطنين دون أي معوقات.

