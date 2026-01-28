الأمير محمد بن سلمان يستقبل هيلاري كلينتون في قصر اليمامة بالرياض

18 حجم الخط

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية "الرياض"، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

ولي العهد السعودي يستقبل هيلاري كلينتون

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إنه “جرى خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تبادل الأحاديث الودية”.

وشاركت هيلاري كلينتون، كمتحدث رئيسي في منتدى مستقبل العقار الخامس الذي احتضنته الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، تحت شعار: “آفاق تتسع، وعقارات تزدهر”.

ورافق هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى السعودية وفدٌ يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، والمشاريع الكبرى في المملكة، وذلك دفعًا لتنويع الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات.

مشاركة هيلاري كلينتون في منتدى مستقبل العقار

وقالت هيلاري كلينتون، في كلمتها بمنتدى مستقبل العقار، إن التنمية منهجية، وليست مجرد طموح، معتبرة أن هناك حقبة من التحولات العالمية العميقة، مؤكدة أن القدرة في ترجمة الطموح إلى واقع ملموس، هي ما يميز التقدم المستدام عن مجرد الخطابات.

وتتمتع هيلاري كلينتون بمسيرة سياسية طويلة امتدت لأكثر من 5 عقود حيث شغلت خلالها مناصب عديدة، منها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ووزيرة الخارجية خلال الإدارة الأولى للرئيس الأسبق باراك أوباما (2009-2013).

