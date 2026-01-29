الخميس 29 يناير 2026
خارج الحدود

مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين يمثل مصر في اجتماع التحالف الدولي لحل الدولتين

السفير محمود عمر
السفير محمود عمر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين، فيتو
شارك السفير محمود عمر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين، الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية في اجتماع التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين الذي استضافته العاصمة الأيرلندية دبلن.


حرص المشاركون على الإعراب عن التقدير للجهود المصرية وللوسطاء في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الجهود الحثيثة لتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، تمهيدًا لإطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.


وأكد السفير محمود عمر في الاجتماع الذي استعرض الدروس المستفادة من تجربة إحلال السلام في ايرلندا، أهمية مواصلة الجهود الجارية لدعم التنفيذ الكامل لخطة إحلال السلام في غزة باعتبارها خطوة ضرورية لدعم جهود التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين وفق ما نص عليه إعلان نيويورك في هذا الخصوص.

السفير محمود عمر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين جمهورية مصر العربية التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين اجتماع التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين العاصمة الايرلندية دبلن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة إعلان نيويورك
الجريدة الرسمية