بطول 785 كيلومترا، بن سلمان وتميم يشهدان توقيع مشروع قطار السعودية قطر السريع

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد شهدا اليوم في الرياض، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة وقطر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية صالح الجاسر ووزير المواصلات في قطر الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وقعا الاتفاقية، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القطار السريع بين البلدين يعد خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.

ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترا، حيث يربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام وتربط مطار الملك سلمان الدولي، ومطار حمد الدولي.

مسار قطار السعودية قطر السريع

ويشكل القطار "شريانا جديدا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ويسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبا بين العاصمتين، مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة".

ويخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويا، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم المملكة وقطر بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرا اقتصاديا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.

وأوضحت "واس" أنه سيتم الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

