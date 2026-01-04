الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

أردوغان يؤكد للأمير محمد بن سلمان: حماية وحدة أراضي الصومال واليمن أمر بالغ الأهمية

أردوغان والأمير محمد
أردوغان والأمير محمد بن سلمان، فيتو
كشفت وسائل إعلام تركية عن اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد.

اتصال هاتفي بين أردوغان وبن سلمان 

وخلال الاتصال الهاتفي اكد الرئيس التركي  لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تركيا تتابع التطورات في الصومال واليمن.


وقال الرئيس التركي لولي العهد السعودي خلال هذا الاتصال، أن حماية وحدة أراضي البلدين الصومال واليمن، أمر بالغ الأهمية من أجل الاستقرار الإقليمي، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة التركية.

أردوغان يدين قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال 

كما بحث أردوغان مع الأمير محمد بن سلمان قضايا إقليمية ودولية، مؤكدا استعداد تركيا تقديم المساهمة في الجهود الرامية لجمع الأطراف في اليمن.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد اتهم إسرائيل في وقت سابق، بـ "زعزعة استقرار المنطقة" من خلال اعترافها بإقليم أرض الصومالصومالي لاند” دولة مستقلة.

وأثار قرار تل أبيب  إدانات عربية وإسلامية حادة، اعتبرته "انتهاكا للوحدة الصومالية وتهديدا للاستقرار الإقليمي"، مع مظاهرات في الإقليم برفع أعلام فلسطين رفضا للانفصال.

وتهدف إسرائيل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتهجير أهالي غزة إلى أرض الصومال وإقامة قواعد عسكرية هناك تهدد الملاحة في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته أعلنت مصر رفضها القاطع للقرار الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال وأكدت على وحدة الصومال وسلامى أراضيه.

الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال يوافق على توطين الفلسطينيين وإنشاء قاعدة إسرائيلية

مصر تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

 

 

