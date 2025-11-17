الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
خارج الحدود

محمد بن سلمان يتلقى رسالة من الرئيس الإيراني قبيل زيارته للولايات المتحدة

محمد بن سلمان، فيتو
محمد بن سلمان، فيتو
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقّى رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطوة تعكس استمرار قنوات الاتصال بين الرياض وطهران خلال المرحلة الراهنة.

رسالة قبل زيارة مرتقبة لواشنطن

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة جاءت قبيل زيارة الرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة، ما يضيف بعدًا دبلوماسيًا مهمًا لتوقيت إرسالها، في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تنسيقًا بين العاصمتين.

مضامين تتعلق بالعلاقات الثنائية

وبحسب "واس"، تناولت الرسالة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من الملفات المشتركة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

استمرار مسار التهدئة والتقارب

وتأتي الخطوة في إطار المسار الدبلوماسي الذي تشهده العلاقات السعودية–الإيرانية منذ استئنافها العام الماضي، بما يشمل تبادل الرسائل والزيارات الرسمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عاجل مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات حربية متطورة من طراز F-35 للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الصفقة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

