الديوان الملكي الأردني يعلن تفاصيل اتصال هام بين الملك عبدالله وولى عهد السعودية

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، استعادة استقرار المنطقة، والتنسيق المشترك إزاء ذلك.

اتصال هاتفى بين ملك الأردن والأمير محمد بن سلمان

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكى الأردني، أن الاتصال بين الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان “تطرق إلى مجمل التطورات في الإقليم، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق لاستعادة الاستقرار بالمنطقة”.

الملك عبدالله يناقش العلاقات بين الأردن والسعودية

كما تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي، على “عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية وشعبيهما الشقيقين، وأهمية توسيع التعاون في شتى المجالات”.

ويأتي الاتصال بين الجانبين في إطار استمرارية التنسيق بين عمان والرياض؛ لإنهاء التوترات الإقليمية والعمل على التنمية المشتركة.

