منها "جهاز التحكم عن بعد وإتلاف بوردة العدادات"، أبرز 5 حيل لسرقة التيار الكهربائي

18 حجم الخط

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطتها لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي وارتفاع نسبة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار وزارة الكهرباء لتحصيل المبالغ المستحقة لتكلفة الإنتاج.

أبرز الطرق والحيل الجديدة لسرقة التيار الكهربائي

وعددت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرز الحيل التي تم اكتشافها للحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية وأبرزها:

التلاعب بمكونات العداد يقوم بعض المشتركين بفتح العداد مسبق الدفع والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء بهدف تقليل استهلاك التيار

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وخفض الفاتورة

إتلاف البوردة الإلكترونية بالعدادات بهدف تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء

استخدام جهاز تحكم عن بعد الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل لتشغيل وقف توصيل التيار.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد لتغيير توصيل الكهرباء.

خطوات وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد الفني على الشبكة

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل حاليًّا على تنفيذ عدد من الإجراءات لتقليل نسبة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء، أبرزها تركيب عدادات مجمعة للمناطق السكنية بهدف رصد الأماكن التى يرتفع فيها معدل السرقات.



وأضافت المصادر أنه لا يمكن تخصيص فني لمراقبة كل شقة أو عقار لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة الفقد الفني والسرقات على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد للقضاء على سرقة التيار الكهربائي هو تحويل الشبكة إلى شبكة ذكية بالكامل.



تحديات وزارة الكهرباء لمواجهة الفقد الفني علي الشبكة

وأوضحت المصادر أن الوزارة تواجه تحديًا تقنيًّا يتمثل فى ظهور طرق تلاعب ومسارات جديدة للتحايل في كل مرة يتم فيها اكتشاف ثغرة في العدادات الحالية، وهو ما يجعل المواجهة الأمنية والقانونية وحدها غير كافية دون تطوير جذري للمنظومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.