الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محمد بن سلمان للرئيس الإيراني: نرفض استخدام أجوائنا وأراضينا لأي عمل عسكري

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيتو
18 حجم الخط

إيران، تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

السعودية ترفض أي هجمات من أي جهة بغض النظر عن وجهتها

وخلال الاتصال، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لتنفيذ أي عمل عسكري، مشددًا على أن الرياض ترفض بشكل قاطع أي هجمات تنطلق من أراضيها أو تمر عبر أجوائها من أي جهة كانت، وبغض النظر عن وجهتها.

رسالة لـ إيران..دعم سعودي لحل الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدعم أي جهود من شأنها حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مشيرًا إلى أهمية تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والتصعيد، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

اتصال محمد بن سلمان والرئيس الإيراني يعكس مساعي تهدئة إقليمية وسط تصاعد التوترات

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس – بحسب مراقبين – حرص المملكة العربية السعودية على لعب دور متوازن يركز على منع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وطهران من جانب اخر، وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة.

فيما أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مسعود بزشكيان أكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وعدم الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد بن سلمان الرئيس الإيراني إيران السعودية ولي العهد السعودي مسعود بزشكيان

مواد متعلقة

نتنياهو: أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُقابل برد غير مسبوق

الحرس الثوري: نعتبر أي دولة يتم استخدامها في ضرب إيران "معادية"

إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب مدمرة حال تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية