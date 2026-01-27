محمد بن سلمان للرئيس الإيراني: نرفض استخدام أجوائنا وأراضينا لأي عمل عسكري

18 حجم الخط

إيران، تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

السعودية ترفض أي هجمات من أي جهة بغض النظر عن وجهتها

وخلال الاتصال، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لتنفيذ أي عمل عسكري، مشددًا على أن الرياض ترفض بشكل قاطع أي هجمات تنطلق من أراضيها أو تمر عبر أجوائها من أي جهة كانت، وبغض النظر عن وجهتها.

رسالة لـ إيران..دعم سعودي لحل الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدعم أي جهود من شأنها حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مشيرًا إلى أهمية تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والتصعيد، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

اتصال محمد بن سلمان والرئيس الإيراني يعكس مساعي تهدئة إقليمية وسط تصاعد التوترات

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس – بحسب مراقبين – حرص المملكة العربية السعودية على لعب دور متوازن يركز على منع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وطهران من جانب اخر، وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة.

فيما أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مسعود بزشكيان أكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وعدم الاستقرار.

