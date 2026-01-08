التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لـ4 مجازر بتكلفة 129 مليون جنيه

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لـ 4 مجازر جديدة خلال الأسبوع الجاري في 3 محافظات هي المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى هذا الأسبوع على المحافظات لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن محافظة المنوفية شهدت تشغيل تجريبى لمجزر شبين الكوم بتكلفة إجمالية تبلغ 45.9 مليون جنيه والذى يقع على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح يتضمن صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي على مساحة ٧٠٠ م ويحتوي على ٢ صندوق ذبح الأول بسعة ذبيح وزن من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥: ٢٠ رأس / ساعة، والثانى بسعة ذبيحة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥: ٢٠ رأس / ساعة، وصاله لذبح الأغنام على مساحة ٢٠٠م ويحتوي على منصة ذبح بمعدل ٣٠ رأس غنم / ساعة ومبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي ١٨٠ م، وخطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، وتم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجزر الثانى الذى تم تشغيله التجريبي بـ محافظة المنوفية هو مجزر جنزور الآلى بمدينة بركة السبع، والذى يقع على مساحة 1000 م2 وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 29.4 مليون جنيه، ويضم 2 عنبر ذبيح وغرف حفظ (ثلاجات) وغرف تجهيز إلى غرف التصريف النهائي بالإضافة إلى مكاتب إدارية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المجزر الثالث الذى تم تسليمه في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع على مساحة 2000 متر بتكلفة تقدر بحوالي 27.3 مليون جنيه ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مع متابعة جميع المراحل ميدانيًا لضمان أفضل أداء فى التشغيل، وسلامة اللحوم وتلبية تطلعات المواطنين في خدمات متميزة، ويحتوي المجزر على صالة لذبح المواشي وأخرى لذبح الأغنام على مساحة ٥٠٠ م ويحتوي عنبر ذبح المواشي على صندوق ذبح، بمعدل ذبح ١٥: ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم ومبني غرف إدارية وخدمات بمسطح حوالي ١٠٠م، وخط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام، وعنابر المجزر تم إنشاؤها بالكامل وتم رفع كفاءة الأسوار والمبني الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل الخزانات وأنظمة لمقاومة الحريق، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه خزانات للدم وتحليل صرف مخرجات العنابر وخزانات مياه للحريق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الرابع الذى تم تسليمه هذا الأسبوع في محافظة الدقهلية وهو مجزر السنبلاوين والذي يقع على مساحة حوالي ٣٠٠٠ متر مسطح وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 26.4 مليون جنيه ويحتوي على صالة مقسمة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام على مساحة حوالي ٥٠٠ م ويحتوي عنبر ذبح المواشي على صندوق ذبح وذلك بمعدل ذبح ١٥: ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ٣٠ رأس/ساعة ومبني غرف إدارية بمسطح حوالي ١١٠ م٢ ومباني خدمات بمسطح حوالي ١٥٠ م٢ ومبني غرف كهرباء ومحولات بمسطح حوالي ٦٠ م٢، كما يضم المجزر عنابر تم رفع كفاءة المنشآت بالكامل وتم رفع كفاءة الأسوار والمبنى الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل والخزانات وأنظمة لمقاومة الحريق، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه خزانات للدم وخزانات تحليل صرف مخرجات العنابر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كافة المجازر التي تم تشغيلها التجريبي هذا الأسبوع تضمنت شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الاعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل ونظام مراقبة كاميرات، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين بالمحافظات وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على متابعة توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.