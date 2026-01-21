التشغيل التجريبي لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 19 مليون جنيه

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وذلك ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

المجازر الحكومية الجديدة والمطورة



جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

التشغيل التجريبي لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مجزر رأس سدر الجديد بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 19 مليون جنيه ويقع على مساحة حوالي 700 متر مسطح يحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي علي مساحه 160م ويحتوي علي صندوق ذبح بسعة ذبيحة وزن من ٤٠٠ إلى ٦٥٠ كجم بمعدل ذبح ١٥: ٢٠ رأس / ساعة، ويضم أيضًا صالة لذبح الأغنام علي مساحة 50 م ويحتوي علي منصة ذبح بمعدل ٣٠ رأس غنم / ساعة، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي 150م ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مجزر رأس سدر تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من الأسوار والمبانى والعنابر وأرضيات وإنشاء أنظمة لمقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، مشيرة إلى حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر فى مختلف المحافظات ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

