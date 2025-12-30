القاهرة تعلن عن مزايدة لفك كوبري الموت بالسيدة عائشة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القاهرة عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحي الخليفة، بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال ،يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لإزالة كوبرى السيدة عائشة .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى يسببها كوبرى السيدة عائشة الذي تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسوار، والفواصل عدة مرات، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار فك وإزالة الكوبرى يأتى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة مع توافر البديل ممثلًا في محور صلاح سالم البديل، الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير شبكة الطرق فى الجمهورية بصفة عامة، وفى القاهرة بصفة خاصة، ليكون بديل لكوبرى السيدة عائشة آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

