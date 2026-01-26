الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مران استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين بعد مباراة المصري استعدادا لـ بتروجت

مباراة الزمالك والمصري،
مباراة الزمالك والمصري، فيتو
18 حجم الخط

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو  مدرب الأحمال بالفريق.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري، فيتو
الزمالك والمصري، فيتو

المصري يطلب ضم ناصر منسي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن النادي المصري طلب رسميا ضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

المصري يطلب ضم ناصر منسي 

وأشار المصدر إلى أن عرض المصري ليس الأول الذي وصل لضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف: جون إداورد المدير الرياضي لنادي الزمالك سيدرس عرض المصري على أن يتخذ قرارا نهائيا عقب عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك المصري كأس الكونفدرالية ستاد الكلية الحربية بتروجت الدوري الممتاز

مواد متعلقة

المصري البورسعيدي يطلب ضم ناصر منسي من الزمالك في ميركاتو الشتاء

برنامج بدني خاص لمحمد السيد تمهيدًا للدفع به أساسيًا مع الزمالك

صفقة بارون أوشينج تثير الجدل في الزمالك بسبب مستواه الفني

مصدر في الزمالك: صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب "أولوية"

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية