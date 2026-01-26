مران استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين بعد مباراة المصري استعدادا لـ بتروجت

18 حجم الخط

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال بالفريق.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري، فيتو

المصري يطلب ضم ناصر منسي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن النادي المصري طلب رسميا ضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار المصدر إلى أن عرض المصري ليس الأول الذي وصل لضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف: جون إداورد المدير الرياضي لنادي الزمالك سيدرس عرض المصري على أن يتخذ قرارا نهائيا عقب عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

