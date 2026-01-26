الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

مصدر في الزمالك: صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب "أولوية"

الزمالك
الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات أزمة صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، والتي أدت إلى فسخ عدد من اللاعبين عقودهم مع القلعة البيضاء من طرف واحد.

وفسخ عبد الحميد معالي وصلاح مصدق ومحمود بنتايك عقودهم مع الزمالك بالإضافة إلى التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم التزام الزمالك بدفع المستحقات المتأخرة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد صرف جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبين الأسبوع الماضي.

صرف مستحقات لاعبي الزمالك

وأكد مصدر في الزمالك أن الإدارة ستصرف جزءًا جديدًا من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدًا قبل مواجهة المصري المقبلة في الكونفدرالية.

وأضاف أن صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب من الأولويات تجنبًا لأي أزمة، ومن ثم صرف مستحقات اللاعبين المحليين.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة دفعته لبيع ناصر ماهر لبيراميدز من أجل الاستعانة بمقابل الصفقة في دفع رواتب اللاعبين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجت

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

