رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود بالدوري السعودي

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي  "دوري روشن".

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي  في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري وتنقل مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي تحديدا عبر قناة ثمانية 2 HD بتعليق بلال علام.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد أمام الأخدود

حارس المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - فابيينو - حسن كادش.

الوسط: محمدو دومبيا - نجولو كانتي - الوسط حسام عوار - موسى ديابي - ماريو ميتاي.

مهاجم: كريم بنزيما.

ترتيب الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي 

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

