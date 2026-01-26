موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود بالدوري السعودي

18 حجم الخط

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

كريم بنزيما

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري وتنقل مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي تحديدا عبر قناة ثمانية 2 HD بتعليق بلال علام.

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد أمام الأخدود

حارس المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - فابيينو - حسن كادش.

الوسط: محمدو دومبيا - نجولو كانتي - الوسط حسام عوار - موسى ديابي - ماريو ميتاي.

مهاجم: كريم بنزيما.

ترتيب الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.