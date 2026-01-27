سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية يعتمد على الحظ

18 حجم الخط

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن نجاح أى رجل أعمال هو رزق، وأن أي أنسان يتصور أنه نجح بسبب ذكائه وجهوده أو لأنه إنسان خارق "كلام فارغ، أنت محتاج حظ".



وقال رجل الأعمال سميح ساويرس خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: " إن النجاح عطية من الله، من الخطأ أن يتخم فى نفسه"، موضحا: تعلمت من والدي المثابرة والجرأة، والإلتزام، ومن والدتي العطاء، فهي سيدة لديها إيمان وزرعت ذلك فينا، وكانت ترفض توزع علينا هدايا الكريسماس قبل توزيع الألعاب على الآخرين، وهى التى أنشئت مؤسسة ساويرس وكانت دائما تجمع منا الأموال بالقوة".



وأضاف: " 60% من نجاح الإنسان فى حياته العملية حظ، وهناك الكثير أختلف تماما معهم، بسبب إصرارهم بأن نجاحهم العملي من شطارتهم، وإنجازاتهم العملية".



وأوضح: " أسلوبي فى الحياة وأصدقائي وملابسي لم تتغير، وليس لدي الرغبة لتغيير أسلوبي في الحياة"، مؤكدا: " أخر شيء كان فى قائمتي هو أن ازور كافة دول العالم، بمركب، وبالفعل تم ذلك، وحاليا أسعي لتعلم البيانو، للمشاركة فى فرقة أوكسترا".



وتابع: " يجب أن يكون الإنسان قطعي فى أهدافه ولا يجب أن يكون قاسي على نفسه لتحقيقه، وعندما أتيت للجونة، حولتها من مجموعة بيوت، إلى مدينة تضم مستشفى ومطار ومدرسة وفريق كرة قدم".



وتطرق فى حديثه عن إخراج الأعمال الفنية، قائلا: " لم أكن متصورا أنها صناعة صعبة، وأن الفشل فيها يحاط بها من كل جانب"، موضحا: "الثراء الزيادة لا يجلب السعادة، وحاليا أستمتع بإقامة المشروعات الخيرية أو الإجتماعية".



ولفت: " سعيد جدا أني أساهم فى إقامة مشروع جديد مع الدكتور مجدي يعقوب، لصالح الأطفال، وسأكون سعيد جدا عندما يتم افتتاح هذا المشروع".

