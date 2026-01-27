ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة معززا تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام وادي دجلة في الجولة الـ 16 من الدوري.

وفاز الأهلي أمام دجلة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة ( 14 مباراة)

2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )

3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )

4 وادي دجلة 23 نقطة ( 15 مباراة )

5 الزمالك 22 نقطة ( 12 مباراة )

6 المصري 20 نقطة ( 12 مباراة )

7 زد 20 نقطة ( 14 مباراة )

8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )

9 سموحة 19 نقطة ( 13 مباراة )

10 بتروجيت 19 نقطة ( 14 مباراة )

11 الجونة 18 نقطة ( 13 مباراة )

12 البنك الأهلي 13 17 نقطة

13 مودرن سبورت 13 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة ( 14 مباراة )

15 المقاولون العرب 13 نقطة ( 15 مباراة)

16 حرس الحدود 13 نقطة ( 14 مباراة )

17 فاركو 12 نقطة ( 14 مباراة )

18 طلائع الجيش 11 نقطة ( 14 مباراة )

19 كهرباء الاسماعيلية 15 11 نقطة ( 15 مباراة )

20 الإسماعيلي 10 نقاط ( 14 مباراة )

21 الاتحاد السكندري 8 نقاط ( 14 مباراة)



ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

