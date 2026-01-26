سجل 49 هدفا في 107 مباراة، من هو مهند علي المرشح للانضام للأهلي؟ (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت تقارير صحفية عراقية، بأن النادي الأهلي مهتم بضم مهند علي ميمي مهاجم منتخب العراق ونادي دبا الفجيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

هل ينتقل مهند علي ميمي إلى الأهلي؟

ويبحث النادي الأهلي عن ضم مهاجم صريح بعد اقتراب رحيل نيتس جراديشار خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ولذلك وضع عينيه على المهاجم العراقي مهند علي ميمي الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم ودخل بالفعل الفترة الحرة.

من هو مهند علي ميمي المرشح للإنضمام إلى الأهلي؟

تبلغ القيمة السوقية لمهند علي ميمي صاحب الـ 25 عاما، 1.4 مليون يورو ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويتمتع صاحب الـ 183 سم بالقوة الجسدية.

وفي مسيرته الاحترافية خاض مهند علي ميمي 107 مباراة بواقع 7.294 دقيقة سجل خلالها 49 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض مهند علي ميمي 14 مباراة مع دبا الفجيرة هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف، جاء بعضها في مباريات قمة أمام أندية كبرى مثل العين والنصر والوحدة.

وكانت أفضل فتراته مع فريق الشرطة العراقي الذي لعب له 45 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وصنع آخر.

فيما قرر مسئولو النادي الأهلي سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تنزانيا في التاسعة صباح الخميس المقبل، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر خلال الأيام الماضية، لتوفير أجواء مناسبة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

منافسات دوري أبطال أفريقيا

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

