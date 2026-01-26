موعد مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد.

مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب هيل ديكنسون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الجولة الـ 23 من البريميرليج.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

تنطلق مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيما اشتعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال متصدر جدول ترتيب البريميرليج أمام مانشستر يونايتد 3-2 في قمة الجولة الـ 23.

وتراجع ليفربول مركزين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد وتشيلسي علي حساب أرسنال وكريستال بالاس بالترتيب، وخسارة الريدز أمام بورنموث بالجولة الثالثة والعشرين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال وفوز أستون فيلا وتشيلسي

1- آرسنال 50 نقطة

2- مانشستر سيتي 46 نقطة

3- أستون فيلا 46 نقطة

4- مانشستر يونايتد 38 نقطة

5- تشيلسي 37 نقطة

6- ليفربول 36 نقطة

7- فولهام 34 نقطة

8- برينتفورد 33 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

10- سندرلاند 33 نقطة

11- إيفرتون 32 نقطة

12- برايتون 30 نقطة

13- بورنموث 30 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة

15- كريستال بالاس 28 نقطة

16- ليدز يونايتد 25 نقطة

17- نوتنجهام 25 نقطة

18- وست هام 20 نقطة

19- بيرنلي 15 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة 23 في الدوري الإنجليزي

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول

برينتفورد 0-2 نوتنجهام فوريست

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي

نيوكاسل يونايتد 0-2 أستون فيلا

آرسنال 2-3 مانشستر يونايتد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.