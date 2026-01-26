الإثنين 26 يناير 2026
موعد مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد.

مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

وتقام المباراة  مساء اليوم الإثنين على ملعب هيل ديكنسون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الجولة الـ 23 من البريميرليج.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

تنطلق مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيفرتون ضد ليدز يونايتد عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيما اشتعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال متصدر جدول ترتيب البريميرليج أمام مانشستر يونايتد 3-2 في قمة الجولة الـ 23.

وتراجع ليفربول مركزين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد وتشيلسي علي حساب أرسنال وكريستال بالاس بالترتيب، وخسارة الريدز أمام بورنموث بالجولة الثالثة والعشرين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال وفوز أستون فيلا وتشيلسي

1- آرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 46 نقطة
3- أستون فيلا 46 نقطة
4- مانشستر يونايتد 38 نقطة
5- تشيلسي 37 نقطة
6- ليفربول 36 نقطة
7- فولهام 34 نقطة
8- برينتفورد 33 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
10- سندرلاند 33 نقطة
11- إيفرتون 32 نقطة
12- برايتون 30 نقطة
13- بورنموث 30 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة
15- كريستال بالاس 28 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنجهام  25 نقطة
18- وست هام 20 نقطة
19- بيرنلي 15 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

 

نتائج مباريات الجولة 23 في الدوري الإنجليزي 

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول 

برينتفورد 0-2 نوتنجهام فوريست

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي 

نيوكاسل يونايتد 0-2 أستون فيلا 

آرسنال 2-3 مانشستر يونايتد 

