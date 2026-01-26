موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

18 حجم الخط

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

كرستيانو رونالدو

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري، وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي تحديدا عبر قناة ثمانية 1.

التشكيل المتوقع لـ النصر أمام التعاون

حارس المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إينيجو مارتينيز - سعد الناصر.

الوسط الدفاعي: مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو.

الوسط الهجومي: ساديو ماني - جواو فيليكس - كينجسلي كومان.

المهاجم: كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

