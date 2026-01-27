محافظ الشرقية يتفقد إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

18 حجم الخط

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة المجرز الآلي بمركز ههيا بمحافظة الشرقية لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد مبني المجزر الآلي، والمُقام على مساحة ٥٣٥ مترًا وبتكلفة إجمالية قدرها ٩ ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ ٧٥٪ ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

تحقيق أقصى استفادة من مخلفات الذبح

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المجازر وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة في إجراء عمليات الذبح بشكل نظيف، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من مخلفات الذبح من خلال معالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

توفير لحوم حمراء امنة للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إحلال وتجديد المجزر القضاء على الذبح خارج المجازر لتوفير لحوم حمراء آمنة مطابقة للمواصفات العالمية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن أعاده تدوير ومعالجة مخلفات الذبح لتنمية الموارد الذاتية.

إزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة للأعمال

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ههيا بإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال مع الالتزام بتطبيق كافة الإشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة دخوله الخدمه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ في الجولة محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

افتتاح مدرسة ههيا الإعدادية بنين

وافتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فى وقت سابق مدرسة ههيا الإعدادية بنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمُقامة على مساحة 4878م، والمكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصلا مدرسيا بتكلفة 14 مليونا و557 ألف جنيه، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

