محافظ الشرقية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بوحدة العدوة الصحية

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشكل مفاجئ، وحدة صحة الأسرة بالعدوة التابعة للإدارة الصحية بمركز ههيا، وذلك في إطار جولاته التفقدية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

التأكد من تواجد الأطقم الطبية والعاملين بمقر عملهم

وحرص المهندس حازم الاشموني خلال الزيارة على التأكد من تواجد الأطقم الطبية والعاملين بمقر عملهم، والالتزام بنوبتجيات العمل الصباحية، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على الوحدة.

الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية

وتفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة المختلفة، والتي تشمل تطعيمات الأطفال، وتنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، والصيدلة، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ، مع الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية، حفاظًا على سلامة المرضى ومنع انتقال العدوى.

سجلات الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بمواعيد العمل الرسمية

كما اطلع المحافظ على سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بمواعيد العمل الرسمية، حيث تبين غياب عدد من العاملين بالوحدة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على انتظام تقديم الخدمات الصحية، ليقرر المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

محافظ الشرقية:لن اسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وأكد المهندس حازم الأشموني أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن من حق كل مواطن الحصول على الخدمة الطبية والعلاجية في أي وقت وبالشكل اللائق.

كما شدد محافظ الشرقية على تكثيف لجان المرور والمتابعة على جميع المنشآت الصحية،خاصة بالقرى والعزب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

