جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على عيادات المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء، لعيادات المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

تفقد قسم القلب والصدر

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد قسم القلب والصدر والتقي بعدد من المرضي للتعرف على احتياجاتها موجهًا الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتلبيتها فورا وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم مراعاة لظروفهم المرضية مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

زيارة الصيدليات المخصصة للعاملين ومرضى المعاشات

كما توجه محافظ الشرقية إلي الصيدليات المخصصة للعاملين ومرضي المعاشات لمتابعة سير انتظام إجراءات صرف الأدوية للمرضي والتأكد من توافرها، مشددًا علي الأطباء داخل الصيدليه بإعداد حصر بالنواقص وتعريف المواطنين بمواعيد توافرها وكذلك توضيح طريقه استعمال الأدوية ومواعيدها والجرعات المقررة علي الروشتة تيسيرًا على المرضي من كبار السن لتناول الأدوية بالشكل الصحيح.

زيارة أقسام المسالك البولية والأسنان

وتفقد المحافظ أقسام المسالك البولية والأسنان والتركيبات والأشعة ومعامل التحليل الطبية داخل المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل بها والتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمه للمرضي، موجها مدير فرع التأمين الصحي بتقديم كافة التيسيرات للمرضي والمترددين وعدم مغادرة الأطباء والفرق الطبية العيادات لحين الإنتهاء من توقيع الكشف الطبي علي جميع المتواجدين وتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

اللقاء بالحالات المرضية

التقى المحافظ بالحالات المرضية المترددة علي المستشفي واستمع الي شكواهم موجهًا مدير فرع هيئة التأمين الصحي الفرع بتذليل كافة العقبات أمامهم وعلي الأطباء وأطقم التمريض حسن استقبالهم وتوفير أوجه الرعاية المقدمه لهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

رفع كافة الإشغالات بمحيط المبرة

اختتم محافظ الشرقية زيارته موجها محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق برفع كافة الإشغالات بمحيط المستشفى لإيجاد السيولة أمام حركة المترددين عليها، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لرفع جميع السيارات المتهالكة المتواجدة بمحيط المستشفى لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

مرافقوا المحافظ فى زيارته للمبرة

رافق المحافظ في الزيارة محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

