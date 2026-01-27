تعرف على موعد انتهاء أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليويية

18 حجم الخط

أكد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتابع أعمال التصحيح والمراجعة الفنية والعددية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

الأزهرية بالقليوبية تتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية

جاء ذلك في إطار تكليفات وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتكثيف المتابعة الميدانية والاطمئنان على انتظام كافة أعمال التصحيح وتوفير المناخ الملائم للمعلمين.

كما تابع الشيخ مجدى أتى مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة مركز تصحيح الشهادة الابتدائية.

رافق رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أثناء الجولة الشيخ خالد جودة رئيس مركز تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية وعدد من المساعدين والمشرفين على المواد.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بجهود رئيس المركز والمشرفين ومقدري الدرجات والمراجعين والمتابعين ووجه بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية تقدير الدرجات وتطبيق اللائحة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على عدم التهاون في أي عمل من أعمال التصحيح وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة القليوبية رؤساء الحجرات وأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادتين بضرورة الدقة فى المراجعة والرصد وكافة الأعمال حرصا على حق الطلاب.

وشدد على أهمية مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، والتأكد من مطابقة الدرجات المرصودة مع ما ورد بالإجابات الفعلية، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الكنترول.

كما أكد أن المنطقة الأزهرية لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في المراحل التعليمية المصيرية.

