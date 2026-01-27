الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفاة الشيخ جعفر عبد الله الرئيس الأسبق للمعاهد الأزهرية

الشيخ جعفر عبد الله،
الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
18 حجم الخط
ads

توفي اليوم الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد في خدمة  التعليم الأزهري، حيث يُعد واحدًا من القيادات التعليمية التي تركت أثرًا واضحًا داخل أروقة الأزهر الشريف، من خلال جهوده المتواصلة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز الدور التربوي والدعوي للمعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية

مسيرة الشيخ جعفر عبد الله الرئيس الأسبق للمعاهد الأزهرية

وتولى الشيخ جعفر عبد الله رئاسة قطاع  المعاهد الأزهرية لعدة سنوات، شهدت خلالها منظومة العمل داخل القطاع حالة من التطوير وإعادة التنظيم، إذ عمل على تحديث آليات الإدارة والمتابعة، وسعى إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي داخل المعاهد

كما جرى في عهده تشكيل عدد من اللجان المتخصصة المعنية بتطوير المناهج الدراسية المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية، بما يتوافق مع متطلبات العصر، ويحافظ في الوقت نفسه على هوية الأزهر الوسطية ورسالته العلمية والدعوية، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الطلاب والمعلمين، وترسيخ قيم الانضباط والانتماء داخل المؤسسات التعليمية الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ جعفر عبدالله التعليم الأزهري المعاهد الأزهرية طلاب المعاهد الازهرية قطاع المعاهد الأزهرية أروقة الأزهر الشريف الأزهر الشريف تطوير المناهج الدراسية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ جعفر عبد الله

مواد متعلقة

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يفند اليوم شبهات تحويل القبلة

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026، الرابط الرسمي وخطوات الحصول عليها

وفد رفيع المستوى من ولاية صباح الماليزية يزور أكاديمية الأزهر ويفتتح قاعة الإمام الطيب

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية