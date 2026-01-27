وفاة الشيخ جعفر عبد الله الرئيس الأسبق للمعاهد الأزهرية

18 حجم الخط

توفي اليوم الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد في خدمة التعليم الأزهري، حيث يُعد واحدًا من القيادات التعليمية التي تركت أثرًا واضحًا داخل أروقة الأزهر الشريف، من خلال جهوده المتواصلة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز الدور التربوي والدعوي للمعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية

مسيرة الشيخ جعفر عبد الله الرئيس الأسبق للمعاهد الأزهرية

وتولى الشيخ جعفر عبد الله رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لعدة سنوات، شهدت خلالها منظومة العمل داخل القطاع حالة من التطوير وإعادة التنظيم، إذ عمل على تحديث آليات الإدارة والمتابعة، وسعى إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي داخل المعاهد

كما جرى في عهده تشكيل عدد من اللجان المتخصصة المعنية بتطوير المناهج الدراسية المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية، بما يتوافق مع متطلبات العصر، ويحافظ في الوقت نفسه على هوية الأزهر الوسطية ورسالته العلمية والدعوية، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الطلاب والمعلمين، وترسيخ قيم الانضباط والانتماء داخل المؤسسات التعليمية الأزهرية.

