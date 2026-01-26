محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءً موسعًا مع أعضاء اتحاد شباب "YLY" (شباب يدير شباب) التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس جمعية هيئة الشبان العالمية، ويهدف اللقاء إلى تنفيذ خطة الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، وبحث آليات تفعيل مبادرة "تماسك" التي إنطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمة إتسمت بالحرص الأبوي، وجه محافظ القليوبية، جملة من النصائح للشباب، أكد فيها على ضرورة التمسك بالقيم التعليمية ومواصلة التدريب لمواكبة المتغيرات العالمية، مشددًا على أهمية "تحري الدقة" في إنتقاء المعلومات عبر منصات التواصل الإجتماعي والتصدي للشائعات، مؤكدًا أن الوعي هو حائط الصد الأول للحفاظ على مقدرات الدولة، بالإضافة إلى تعظيم قيم الأسرة المصرية والحفاظ عليها، مؤكداُ على أهمية "التعظيم الرقمي" لأنشطة الإتحاد، موضحًا أن الإنتشار القوي والممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي يسهم في نقل الصورة الإيجابية لجهود الدولة والشباب معًا، ويشجع قاعدة أكبر من النشء على الإنخراط في العمل التطوعي والتنموي الذي يخدم أهداف بناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، أسهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في إضفاء زخم أكاديمي وتربوي مميز على اللقاء، حيث وصف الشباب الحاضرين بأنهم "طاقة البلد الحقيقية"، موجهًا لهم نصائح جوهرية تتعلق بالحفاظ على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة كركيزة للهوية الوطنية، كما شدد "الجيزاوي" على ضرورة الإستخدام المسؤول والمستدام لموارد الدولة، والإهتمام بالدمج بين التعليم والتكنولوجيا الحديثة، محفزًا الشباب على لعب دور "السفير التوعوي" قائلًا: "لا تجعلوا المعلومة الصحيحة تقف عندكم، بل انشروها لغيركم لرفع الوعي المجتمعي الشامل".

واستعرض أعضاء اتحاد "YLY" مستهدفات مبادرة "تماسك"، التي تسعى لتعزيز الهوية ونشر ثقافة الحوار ومكافحة الأفكار الهدامة. وأثنى الحضور على قدرة الإتحاد في خلق كوادر شبابية واعية قادرة على قيادة العمل الميداني وصياغة حلول تنموية بالتعاون مع المؤسسات التنفيذية والأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م.

واختتم المحافظ اللقاء بالتركيز على أهمية "التعظيم الرقمي" لأنشطة الشباب، مؤكدًا أن الوزارة والمحافظة وجامعة بنها يعملون في منظومة متكاملة لخدمة أهداف بناء الإنسان المصري، وتشجيع النشء على الإنخراط في العمل التطوعي، ونقل صورة مشرفة لجهود الدولة المصرية في تمكين أبنائها.

