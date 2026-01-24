18 حجم الخط

تحت رعاية الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وبمتابعة الشيخ مجدي آتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، أجرت منطقة القليوبية الأزهرية تصفيات مسابقة «نحلة التهجي» في اللغة الإنجليزية على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك في إطار دعم الأنشطة التعليمية الهادفة وتنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية.

القليوبية الأزهرية تُجري تصفيات مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الإدارات التعليمية



وجاءت التصفيات في أجواء تنافسية إيجابية، عكست حرص المنطقة الأزهرية بمحافظة القليوبية على الارتقاء بالمستوى اللغوي للطلاب، وتنمية مهاراتهم في التهجئة الصحيحة والنطق السليم، بما يسهم في إعداد طالب أزهري متميز وقادر على التفاعل مع متطلبات العصر.



وشهدت فعاليات التصفيات حضور كل من رباب عادل، منسق المسابقة، محمود الصياد، موجه عام اللغة الإنجليزية، إلى جانب أسماء طبل، مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث أشادوا بحسن التنظيم والمستوى المتميز ل لطلاب الازهر الشريف المشاركين في مختلف الإدارات التعليمية.



وأكد القائمون على المسابقة أن تصفيات «نحلة التهجي» تمثل مرحلة مهمة لاكتشاف الموهوبين من الطلاب وتأهيلهم للمراحل التالية، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات تُعد ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية، وتُسهم في الجمع بين التعليم والتشويق، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف بالاهتمام بالأنشطة التربوية وتنمية مهارات الطلاب اللغوية.

