الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالداخلة

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
18

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة   اليوم، انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعهد بنين موط، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، والشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية.

وخلال جولته داخل اللجان، أكد المحافظ على توفير توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب،مشيرًا إلى تنظيم مسابقة خاصة في حفظ القرآن الكريم لمعلمي الأزهر الشريف؛ دعمًا للتميز العلمي وتعزيز دور المعلم كقدوة تربوية داخل المجتمع الأزهري.

وفي ختام الجولة، أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لطلاب الأزهر الشريف بدوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم الأزهري يمثل ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومؤهل وقادر على خدمة الوطن وصون قيمه.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالداخلة

وعلي صعيد متصل، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في مستهل جولته بمركز الداخلة، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات المشتركة بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمركز.

  اطمأن على انتظام أعمال اللجان وتوفير بيئة امتحانية ترتكز على الهدوء والالتزام؛ لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواءٍ ملائمة، مُوجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

إدارة الداخلة التعليمية الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الشهاده الاعداديه حفظ القران الكريم لجان امتحانات الشهادة الاعدادية معلمي الازهر الشريف
