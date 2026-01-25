الأحد 25 يناير 2026
محافظ القليوبية يوزع الورود على رجال الشرطة بالأكمنة والميادين احتفالًا بعيدهم

حرص المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على مشاركة رجال الشرطة احتفالاتهم بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، حيث قام عقب انتهائه من مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، بجولة تفقدية شملت عددًا من الأكمنة والتمركزات الأمنية بمداخل ومخارج مدينة بنها والميادين الرئيسية، لتقديم التهنئة للضباط والأفراد والمجندين في مواقع عملهم، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد.

 

كما توقف محافظ القليوبية لتبادل الأحاديث الودية مع المجندين والأفراد في الأكمنة، معبرًا عن فخره بالانضباط واليقظة التي لمسها في التمركزات الأمنية، وأشار إلى أن الإحتفال بعيد الشرطة يتجاوز المراسم الرسمية ليصل إلى تقديم الدعم المعنوي لكل يد تحمي مقدرات هذا الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتها الحكيمة.

وفي لفتة إنسانية تعكس تقدير القيادة التنفيذية، حرص محافظ القليوبية خلال جولته بمقر قوات الأمن على مصافحة عددًا من الضباط والأفراد، وقام بتوزيع الورود عليهم، معبرًا عن شكره الشخصي لدورهم وتفانيهم في العمل.

من جانبه، أعرب مدير أمن القليوبية عن شكره وتقديره لزيارة المحافظ، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا على عهدهم، "عينًا ساهرة" لا تنام، تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، مع الإلتزام التام بإعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب.

