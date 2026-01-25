الأحد 25 يناير 2026
بالورود والشيكولاتة، شرطة القليوبية تحتفل بعيدها الـ74 وسط المواطنين بشبرا

توزيع الشيكولاته
توزيع الشيكولاته احتفالا بعيد الشرطة، فيتو
في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم بين جهاز الشرطة والمواطنين، احتفل ضباط الشرطة بمديرية أمن القليوبية بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، من خلال توزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين بشوارع مدينة شبرا الخيمة، ومشاركتهم أجواء البهجة والفرحة.

محافظ القليوبية يوزع الورود على رجال الشرطة بالأكمنة والميادين احتفالًا بعيدهم

رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمختلف المحافظات

واصطف رجال الشرطة بقيادة المقدم باسم منصور نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد بيومي رئيس تحقيقات القسم، والنقيب مصطفى النوتي، وملازم عبدالرحمن بمدينة ناصر، إلى جانب مشاركة ضابطات حقوق الإنسان نقيب ياسمين ممدوح، ونقيب رضوى رضا، ونقيب يارا صلاح بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة.

وقام الضباط بتوزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين وتهنئتهم بمناسبة عيد الشرطة، وسط ترحيب واسع من الأهالي الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، معربين عن تقديرهم لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد عدد من المواطنين أن هذه اللفتة الطيبة تعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز جسور الثقة والتواصل مع الشارع المصري، وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب.

الجريدة الرسمية